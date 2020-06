Festiwal w Cannes, którego nie ma

Gdyby festiwal nie został odwołany 56 filmów jego uczestnicy mogliby obejrzeć w konkursie głównym, w sekcji Certain Regard lub na pokazach specjalnych.

Jak zawsze w programie znalazły się dzieła wielu mistrzów kina. Wśród nich m.in. „The French Dispatch” Wesa Andersona, „Ete 85” Francois Ozona, „True Mothers” Japonki Naomi Kawase, dwa tytuły (!) znakomitego Steve’a McQueena: „Lovers Rock” oraz „Mangrove”, „Another Round” Thomasa Vinterberga, „DNA” Maivenn, „Heaven: to the Land of Happiness” Sang-Soo.