James Cameron wraca na plan „Avatara 2”

Film ma budżet wynoszący 250 mln dolarów. Ekipa, która musiała przerwać pracę w marcu, ma z powrotem wyjść na plan w przyszłym tygodniu. To, co wydawało się niemożliwe, jednak następuje. Producent Jon Landau zamieścił na Instagramie zdjęcia z przygotowań.

„W sequelu, nie tylko powrócicie na Pandorę, ale i zwiedzicie kolejne rejony świata” – zapewniali producenci na początku roku publikując na Twitterze zdjęcia bajkowo pięknych krajobrazów. Cameron zaś zdradził, że drugiej części tego wielkiego hitu jego bohaterowie Jake i Nyitiri mają ośmioletnią córkę i część wydarzeń będzie też widziana jej oczami.

„Avatar 2” wejdzie na ekrany 17 grudnia 2021 roku. W planach jest realizacja kolejnych części filmu. Będą one wchodziły do kin co dwa lata, tuż przed świętami Bożonarodzeniowymi.