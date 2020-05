„We Are One”: Filmowy prezent dla świata

— Mówimy, że kino powinno łączyć ludzi z różnych stron świata, pomagać pokonywać różnice. Dziś cały świat wymaga leczenia. „We Are One: A Global Film Festival” łączy kuratorów i artystów, którzy chcą przynieść światu ulgę. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z naszymi partnerami i YouTube’m widzowie dostaną przedsmak tego, czym jest festiwal i jak wielka jest siła kina – mówi Jane Rosenthal, jedna ze współzałożycielek Tribeca Festival.

„Jesteśmy dumni, że staliśmy się domem dla fantastycznych treści, udostępnianych bezpłatne fanom kina na całym świecie" – stwierdził Robert Kyncl dyrektor do spraw biznesu tego kanału w rozmowie z dziennikarzem pisma „Variety”.

Organizatorzy przypominają jednak, że impreza ma charakter charytatywny. Przy każdym filmie będą dostępne specjalne linki, na które będzie można wpłacać datki, by wesprzeć organizacje takie m.in. jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNICEF, Save the Children, Lekarze bez Granic, Leket Israel, GO Foundation czy Give2Asia.

W czasie dziesięciu dni trwania festiwalu widzowie będą mogli obejrzeć wiele filmów polecanych przez organizatorów festiwali. Widzowie nie znają tu nowych tytułów Martina Scorsese czy Pedro Almodovara, ale z filmów, jakie zostaną zaprezentowane układa się ciekawy portret świata.

Bardzo polecam „Atlantiques” Matti Diop - opowieść o niespełnionej miłości - o dziewczynie, która tuż przed ślubem z odpowiednio zamożnym kandydatem, wraca do dawnej, prawdziwej miłości. Ale również o ludziach, którzy polepszenia życia muszą szukać za tytułowym oceanem i nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Diop łączy tu konwencję realistyczną z metafizyką, horrorem i zapisem wyobraźni pobudzonej przez tragedię.

„Beyond the Mountain” Davida Romaya – film uznany za najlepszy tytuł meksykański na ostatnim festiwalu w Guadalajarze - to z kolei historia chłopaka, który musi stawić czoła przeszłości, gdy jego matka umiera zostawiając list do męża, którą zostawił ją i jej syna.

W australijskim „Mystery Road” Ivana Swana, detektyw Jay Swan wraca do swojego rodzinnego miasta Queensland, by tam rozwikłać zagadkę morderstwa nastolatki. Swan łączy elementy westernu i thrillera z obserwacjami dzisiejszej Australii i tarciami, jakie w niej występują, także na tle rasowym.

„Nasir” - tytułowy bohater filmu Aruna Harthicka jest ulicznym sprzedawcą, który stara się utrzymać swoją rodzinę w Coimbatore, mieście na południu Indii, gdzie społeczność muzułmańska spotyka się na co dzień z wrogą propagandą.

W paradokumencie „Piękne rzeczy” reżyser i fotografik Giorgio Ferrero portretuje czterech mężczyzn: Van pracuje na polach naftowych w Teksasie, Vito w spalarni śmieci Danilo jest mechanikiem na olbrzymim kontenerowcu, a Andrea naukowcem, specjalistą od dźwięku. A przecież wszyscy oni w jakiś sposób działają w łańcuchu, w którym wszyscy uczestniczymy: produkcji milionów zbędnych rzeczy, rozlewania się po świecie konsumpcjonizmu.

Są też w programie „We Are One” czyste dokumenty jak np. „Bridges of Sarajevo” („Mosty Sarajewa”) nakręcony z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. W mieście, gdzie zamordowany został arcyksiążę Franciszek Ferdynand, swoje etiudy zrealizowało 13 wyśmienitych reżyserów europejskich - m.in. Jean-Luc Godard, Cristi Puiu, Sergiej Łoźnica, Angela Schanelec - odwołując się do historii, ale tworząc też portret współczesnego Sarajewa.

W Sarajewie powstał też „SEE Factory Mon Amour” - zestaw pięciu poruszających historii o macierzyństwie, rozgrywających się w warzywniaku, na cmentarzu, w samochodzie.

Zupełnie inną kulturę zapisuje na taśmie Billy Luther filmując w „Grab” świąteczny dzień w małej wiosce w Laguna Pueblo, gdzie panuje zwyczaj zrzucania z dachów domów jedzenia i picia czekającym na taki podarunek ludziom.

W czasie „We Are One” będzie też można wysłuchać ciekawych dyskusji, m.in. rozmów Mariny Abramovic z Alejandro Inarritu czy Francisa Forda Coppoli ze Stevenem Soderberghiem, Hirokazu Kore-edy z Angiem Lee, Claire Denis z Olivierem Assayasem. Będą zapisy spotkań z Alainem Delonem i chińską aktorką Zhang Ziyi.

Wszystkie filmy i programy mają konkretną datę premiery, ale jeśli ktoś wybranej pozycji nie będzie mógł w tym czasie obejrzeć, w większości przypadków znajdzie ją na vod przez cały okres trwania festiwalu.

W czasach pandemii, gdy wszystkie imprezy kulturalne zamarły „We Are One” jest wyrazem solidarności twórców i działaczy kultury, ich prezentem dla obolałego świata. Potrwa do 7 czerwca.