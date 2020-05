Zmarł Jerry Stiller, gwiazda "Seinfelda" i ojciec Bena Stillera

Śmierć aktora potwierdził jego syn Ben. „Z przykrością muszę powiedzieć, że mój ojciec zmarł z przyczyn naturalnych” - napisał Ben na Twitterze, nazywając go „wspaniałym tatą i dziadkiem” oraz „oddanym mężem”.

Stiller często występował z Benem, między innymi w komediach "Zoolander", "Zoolander 2" i "The Heartbreak Kid". Jednak dla wielu widzów na zawsze pozostanie ekranowym ojcem Jasona Aleksandra w serialu "Seinfeld", którego grał przez sześć lat. Jego rola jako niestabilnego i uciążliwego Franka Costanzy sprawiła, że ??został nominowany do nagrody Primetime Emmy w 1997 roku. „Były to najlepsze lata mojego życia jako aktora” - wspominał w 2005 roku.