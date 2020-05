Konkurs na dyrektora artystycznego festiwalu w Gdyni rozstrzygnięty

Kolankiewicz jest krytykiem i filmoznawcą. Przez wiele lat do roku 2016 związany był z TVP Kultura. Współtworzył m.in. dokumentalny film Michała Bielawskiego „Sytuacje rodzinne zespołu X”. Jest pomysłodawcą i autorem przeglądów filmowych, m.in. Blaxploitation, kina niemego, wielu retrospektyw, m.in. Federica Felliniego, Ingmara Bergmana, Piera Paola Pasoliniego, Fritza Langa, Davida Lyncha. Na festiwalu w Gdyni prowadził już wcześniej sekcję, w której przypominał klasykę kina gatunkowego. Współpracował też m.in. z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Kinem Iluzjon, festiwalem Docs Against Gravity, Solidarity of Arts. Współpracuje też z Biurem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

W skład komisji konkursowej, która wybrała nowego dyrektora, wchodzili: przewodnicząca Joanna Kos-Krauze oraz Renata Czarnkowska-Listoś, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski i Xawery Żuławski.