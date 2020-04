Masz 12-14 lat? Zostań jurorem Europejskiej Akademii Filmowej

W poprzednich latach w czterdziestu krajach europejskich odbywały się specjalne pokazy filmowe dla młodzieży. W tym roku były one zaplanowane na 26 kwietnia. Z powodu epidemii kina są zamknięte, więc Akademia zmieniła regulamin. Wszystko odbędzie się oczywiście on-line. W Polsce partnerami Audience Award są: Festiwal FilmowyAle Kino! (Poznan), Podkarpackie Film Commission (Rzeszów), New Horizons Cinema (Wroclaw), Gdynńskie Centrum Filmowe (Gdynia), Akademia MDP (Warsaw). Szczegóły można znaleźć na stronach tych instytucji. Na przykład Gdyńskie Centrum Kultury prosi o nadesłanie zgłoszenia tak: „Napisz krótko, co według Ciebie decyduje o tym, że film jest dobry, albo nakręć krótkie wideo (do jednej minuty, może być na komórce), w którym powiesz nam o tym osobiście. Podaj również tytuły trzech filmów, które zrobiły na Tobie największe wrażenie”. Zgłoszenia z takim tekstem lub filmikiem można przesyłać na adres: edukacja@gcf.org.pl do 15 kwietnia. W warszawskiej Akademii MDP termin zgłoszeń upływa dzień później, 16 kwietnia.

