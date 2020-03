„W lesie dziś nie zaśnie nikt” w Netflixie

Gdy kina są zamknięte, filmowcy zaczynają szukać dla swoich filmów innych kanałów dotarcia do widzów. Po tygodniu wyświetlania dystrybutor i producenci zdecydowali się rozpowszechniać „Salę samobójców. Hejtera” Jana Komasy w Player.pl oraz Canal+ Polska. Teraz w Netflixie będzie można oglądać „W lesie dziś nie zaśnie nikt” Bartosza Kowalskiego. Pierwotnie miał on wejść do kin 13 marca, wprowadzony przez Next Film.

