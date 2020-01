Kto rozda Złote Niedźwiedzie, Palmy i Lwy

Aktorce z najwyższej półki zaproponowali też przewodnictwo jury organizatorzy festiwalu weneckiego. I tak we wrześniu br. Złote Lwy ma rozdać Cate Blanchett. Laureatka dwóch Oscarów (za „Aviatora” i „Blue Jasmine”) i trzech Złotych Globów (za „Elizabeth”, „I’m Not There. Gdzie indziej jestem” i „Blue Jasmine”), wśród wielu laurów ma też wenecki Puchar Volpiego, który dostała za rolę w „I’m Not There. Gdzie indziej jestem”. Przyjmując fukcję przewodniczącej jury Blanchett podkreśliła, że wenecki festiwal promuje kino artystyczne, prowokacyjne i inspirujące.

Z kolei dyrekcja odbywającego się w maju festiwalu w Cannes postawiła w tym roku na reżysera – czarnoskórego Spike’a Lee, laureata Oscara za całokształt twórczości i za scenariusz „Czarnego bractwa. BlacKkKlansmana”. Lee z francuską imprezą związany jest od trzydziestu lat. Wracał tu z filmami sześciokrotnie, w 1986 roku jego debiut „Ona się doigra” zdobył tu nagrodę dla najlepszego młodego reżysera, dwa lata temu „BlacKkKlansman” został uhonorowany Grand Prix Jury. „Festiwal canneński, który - bez urażania kogokolwiek - uważam za najlepszy na świecie, miał wielki wpływ na moją karierę. Wpłynął na moją pozycję w świecie kina” - powiedział Lee przyjmując funkcję.