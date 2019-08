Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Z autobusu, który podjechał pod rezerwat w środku lasu wysypują się turyści. Za 10 kwacha kupują bilety, podchodzą do barierki, za którą siedzą na ziemi kobiety. Na ogół niemłode, w granatowych luźnych spodniach. Na twarzach mają wymalowane znaki, do pleców przytwierdzone białe wstążki, rozwijające się ze specjalnych kołowrotków. „Żeby nie mogły odlecieć i zabijać ludzi ” — tłumaczy strażnik. Na widok turystów kobiety zaczynają krzyczeć i wymachiwać rękami. Bo te kobiety to czarownice.

Naprawdę są takie obozy w Zambii. Trafiają do nich osoby oskarżone o uprawianie magii. Tak jak mała sierota Shula, która pałęta się, bezdomna, po okolicy. I przynosi nieszczęście. Na przykład wieśniaczce, która przewróci się niosąc wiadro z wodą. To nic, że Shula nabierze do tego zostawionego na drodze wiadra wody i zataszczy ją do domu kobiety. Ona i tak zwoła całą wieś i na posterunku policji oskarży dziewięcioletnie dziecko o czary. Potem już wszystko pójdzie szybko. Szaman sprowadzony przez państwowego funkcjonariusza zajmującego się czarownicami zrobi test z zabijaną kurą i potwierdzi: „Tak Shula jest czarownicą”.