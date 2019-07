Lato z Wajdą w Krakowie

– Te spotkania w sposób szalenie istotny pokazują, że sednem wystawy „WAJDA” jest rozpoznawanie człowieka w artyście i artysty w człowieku. Tylko przez bezpośredni kontakt z najbliższymi współpracownikami Andrzeja Wajdy możemy poznać jego drugą, pozafilmową twarz. Do udziału w spotkaniach udało się zaprosić naprawdę wybitne nazwiska, dzięki którym obraz Mistrza jest nie tylko uzupełniony, ale w satysfakcjonujący sposób dopełniony – mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. To on poprowadzi krakowskie spotkania.