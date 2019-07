"Malowany ptak": jest zwiastun długo oczekiwanego filmu

W filmie widzimy aktorską śmietankę - Udo Kier ("Moje własne Idaho"), Harvey Keitel (znany z takich filmów jak m.in. "Pulp Fiction", "Zły porucznik" czy "Ulice nędzy") i Stellan Skarsgard ("Przełamując fale", "Dziewczyna z tatuażem"), ale są też Julian Sands i Barry Pepper. W główną postać wciela się dziewięcioletni Petr Kotlár. Jako że obraz to produkcja polsko-czesko-słowacko-ukraińska, na ekranie zobaczymy także Lecha Dyblika ("Wołyń", "Dom zły"), ukraińską aktorki Ninęa Šunevič i Alę Sakalovą, z Rosji - Alekseia Kravchenko, a z Czech - Petra Vaněka i Jitka Čvančarová.

Václav Marhoul jest producentem i reżyserem filmu. To jego trzeci reżyserski projekt. Dwa pierwsze to "Smart Philip" z 2003 r. i "Tobruk" z 2008 r. Zgodę na ekranizację książki Kosińskiego dostał w 2010 roku. W 2013 roku otrzymał nagrodę ScripTeast na festiwalu filmowym w Cannes "niezwykle trudny i ambitny" projekt, który "przyniósł w efekcie fascynujący i poruszający scenariusz, którzy może doprowadzić do powstania wstrząsającego i poruszającego wyobraźnię filmu". W sumie powstało aż 17 wersji scenariusza "Malowanego ptaka". Ostatecznie w marcu 2017 roku ruszyły prace na planie.

Premiera filmu w Czechach odbędzie się już we wrześniu. Według wielu "Malowany ptak" będzie pokazywany na festiwalu w Wenecji. Prawdopodobnie również polscy widzowie będą mieli szansę obejrzeć obraz w kinach. Co ciekawe PISF dwukrotnie odmówił twórcom przyznania środków na projekt, uznając scenariusz "Malowanego ptaka" za przeciętny i staromodny - zauważa Onet.