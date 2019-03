Popularny amerykański aktor trzy dni temu miał udar. Zmarł dziś, w wieku 52 lat

Był aktorem telewizyjnym i filmowym. Międzynarodową sławę zyskał dzięki roli Dylana McKaya w serialu "Beverly Hills, 90210" i Riverdale".

Na dużym ekranie zagrał w filmach "Gorąca noc", "Ostatni dreszcz", "8 sekund" i w thrillerze "Wróg".

W 2019 roku otrzymał od Quentina Tarantino propozycję wystąpienia w filmie "Once Upon a Time in Hollywood"