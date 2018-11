HumanDOC. Festiwal filmów ważnych

9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych #HumanDOC startuje 30 listopada w Warszawie.

Imprezę otworzy dokument „Dźwigając brzemię” opowiadający historię Nadii Murad, młodej kobiety, która przeżyła ludobójstwo jazydów w Iraku i ośmiomiesięczną niewolę w ISIS. Podjęła dwie próby ucieczki, by dziś, jako wolna kobieta, opowiadać o cierpieniu ofiar wojny. Za swą działalność otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Także w piątek odbędzie się ekspercki panel dyskusyjny - „Udźwignąć brzemię. Prawa kobiet we współczesnym świecie – paradoksy i wyzwania” oraz projekcja dokumentu „Jakby ktoś mnie śledził”, w którym dziennikarka Assia Boundaoui, odkrywa mroczną tajemnicę FBI.



Ponadto w pierwszym dniu festiwalu Wojciech Grzędziński, szef jury w konkursie #HumanDOC Camera, zaprosi widzów do udziału w swoim projekcie „Twarze Polaków - portret społeczeństwa”.

Wśród 21 dokumentalnych produkcji z całego świata, które zostaną pokazane w czasie trzech festiwalowych dni, dominować będą filmów poświęcone globalnym wyzwaniom i tematyce społecznej. Problemy zmian klimatycznych znajdują odbicie w takich filmach jak: „Arka prezydenta Anote” (reż. M. Rytz) oraz „Kiedy owca staje się lwem” (reż. Jon Kasbe), „Niebieskie serce” (reż. B. Caillouette).



Gościem specjalnym festiwalu będzie Andrew Feinstein #HumanDoc, a w czasie spotkania z widzami odpowie na pytanie dotyczące swojego filmu „Niebieskie orchidee” poruszającego problem handlu bronią na świecie.



Ciekawą propozycję stanowią też polskie dokumenty. „Ethiopiques: Muzyka duszy” w reżyserii Macieja Bochniaka opowiada, w jak nieoczywisty sposób w Etiopii pojawiły się pierwsze płyty z rodzimą muzyką ethio-jazzową – będącą połączeniem rocka, funku i jazzu z charakterystyczną etiopską harmonią i oraz gardłowym śpiewem, a także, w jaki sposób ocalił od zapomnienia ten gatunek muzyki francuski producent muzyczny Francis Falceto.



„Janka” to z kolei wciągający i skłaniający do refleksji portret Janiny Ochojskiej, szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej, przedstawiający jej życie wypełnione trudem choroby i nieustanną działalnością na rzecz innych. Po projekcji widzowie będą mogli się spotkać z bohaterką dokumentu, a także z Adelą Kaczmarek–Siwińską, jego autorką. „Uniwersum Grochów” zrealizowany przez Tomasza Knittla to z kolei opowieść o przemijaniu, o tych, dla których nie ma miejsca w nowoczesnej metropolii.



Festiwalowe wydarzenia będą odbywały się w Kinotece, Kinie Amondo oraz w Staromiejskim Domu Kultury. Część festiwalowych filmów można oglądać bezpłatnie na platformie VOD.pl aż do końca roku. Szczegóły na www.festival.humandoc.pl



Tegoroczny #HumanDOC potrwa w Warszawie do niedzieli , a potem wyruszy w objazd po kolejnych miastach w Polsce.

