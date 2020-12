W Zjednoczonej Prawicy toczy się zażarta walka. Nie o dopuszczalność aborcji, nie o wybory w czasie pandemii, nie o strategię walki z Covid-19. Walka dotyczy tego, czym właściwie zakończył się wyjazd premiera na unijny szczyt. Zdania są podzielne i obejmują całą skalę możliwych ocen. Co charakterystyczne, wyłącznie o charakterze militarnym. Od wyraźnych odniesień do klęski pod Maciejowicami i dramatycznego okrzyku Kościuszki „Finis Poloniae!" („uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw"), aż po nawiązanie do tego, że mamy racławickie kosy, a co nam zabrano, szablą odbierzemy („to porozumienie jest jak szabla, której w razie ataku będziemy mogli użyć"). Przekaz jest jasny: rozegrała się mordercza bitwa, a premier w niej... albo wygrał, albo przegrał.

Ja jednak zgłaszam wniosek odmienny. Może nie było to ani zwycięstwo, ani klęska? Wbrew temu, co mówił w Sejmie premier, Unia nie powstała po to, by stworzyć pole do nieustającej bitwy, ale po to, by szukać wspólnych korzyści. Kłótnia o ocenę porozumienia opiera się na przekonaniu, że premier albo mógł zmiażdżyć wrogów, albo zostać zmiażdżony. Mój wniosek, skierowany do rządzących, jest taki: a może zastanowilibyście się nad tym, że to nie jest tak? Że o Unii nie należy myśleć w kategoriach wojny, ale współpracy? Że może nie wszystkim zależy na miażdżeniu – i że szczyt, uruchamiający pieniądze na odbudowę gospodarki, zakończył się wspólnym sukcesem? I może wtedy doszlibyście do wniosku, że jednak Unia nie jest naszym wrogiem? Bo tak najwyraźniej sądzi ponad 80 proc. Polaków i to różnych sortów, nie tylko zdradliwych lemingów.