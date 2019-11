Aż strach pomyśleć, do jakich rozmiarów rozgorzałaby kulturowo-religijna wojna domowa, gdyby klinem między oba jej fronty nie wbijały się memy Lao Che o wierze i zwątpieniu. Zazwyczaj ironiczne, ale dzięki temu możliwe do strawienia przez obie strony wersy: „Jutro uwierzę, że na wzór swój mnie ulepił / Jutro zaufam, że przy robocie tej nie pił" czy „Mówią, żeś na wszystko jest zdecydowany / Chciałem Ciebie ostrzec, że w piątek ukrzyżują Ci plany".

Teksty z ich ostatniej płyty „Wiedza o społeczeństwie" znalazły się nawet w podręcznikach dla szkół średnich. Po ogłoszeniu decyzji Lao Che o zjechaniu do zajezdni zostaje jednak głównie wniosek-mem, że teraz to już na pewno „Naszych dusz nie uratuje nawet Chrystus plus".