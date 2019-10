Zarabianie na mieszkaniu na wynajem nie jest takie łatwe

Niskie stopy procentowe, mizerne oprocentowanie lokat oraz relatywnie tanie kredyty spowodowały, że Polacy rzucili się na mieszkania na wynajem. Deweloperzy szybko wprowadzili do oferty lokale projektowane specjalnie na ten cel: kawalerki lub małe dwójki. Nic dziwnego, że sprzedaż mieszkań w latach 2013–2017 rosła po średnio niemal 20 proc. rocznie.

Deweloperzy deklarują, że zakupy za gotówkę – identyfikowane najczęściej właśnie jako aktywność inwestorów, choć nie jest to regułą – stanowią nawet klikadziesiąt procent transakcji.

Jeśli wierzyć ekspertom, nasz rynek mieszkaniowy nie jest tak przegrzany przez zakupy inwestycyjne – jak wiele światowych aglomeracji (patrz infografika poniżej). Niemniej i u nas sytuacja się komplikuje. Do użytkowania wchodzą teraz mieszkania sprzedane podczas szczytu koniunktury, co oznacza nagłą, zwiększoną podaż na rynku najmu. To perspektywa niższych czynszów.