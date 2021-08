Andrzej Malinowski: Sznur a samorządy

Protestującej przeciwko podwyższeniu podatków „prywatnej inicjatywie" podsuwa przejście z podatku liniowego na tzw. ryczałt ewidencjonowany. Sęk w tym, że dziś pieniądze z tego podatku trafiają do budżetu państwa i samorządów mniej więcej po równo. Ryczałt natomiast w całości trafi do centrali.

Samorządowcy sceptycznie podchodzą do tych propozycji. Szczególne wątpliwości budzi subwencja rozwojowa. Nie wiadomo, ile ma ona wynosić i jak będzie dzielona. Obawiają się, że doprowadzi ona do dramatycznego zmniejszenia wydatków bieżących. Może się okazać, że samorząd będzie miał środki na inwestycje, których nie będzie w stanie później utrzymać. Dlatego korzystniejsze są bezpośrednie wpływy z podatków aniżeli z subwencji rządowych. Inne rozwiązania ograniczą autonomię samorządów i zmniejszą ich elastyczność działania.

Zwolennicy nowych rozwiązań twierdzą, że samorządy są bogate. Ich dochody w minionym roku wyniosły przecież 300 mld zł. Zapominają jednak, albo celowo to pomijają, że ponad połowa z tego to właśnie dotacje i subwencje. Reszta, ok. 48 proc., to dochody własne, w tym z podatków.