„Louisy Vuittony” nieprędko znikną ze sklepowych półek

Podrabianie drogich marek to nie jest nowy problem. I raczej szybko nie zniknie. Są miejsca na świecie, gdzie istnieje na to przyzwolenie. Każdy, kto był choć raz na urlopie w Turcji, widział w sąsiedztwie hoteli centra handlowe dla turystów. A w nich wszystko, czego dusza zapragnie. Od koszulek od Supreme, przez torebki Louis Vuitton, po okulary Dolce & Gabbana. A jeżeli sklepu nie było, nie szkodzi, na pewno był bazar, a tam tego typu dóbr luksusowych pod dostatkiem i to w cenach nierujnujących kieszeni przeciętnego zjadacza chleba. Zawsze można też się potargować.