Kiedy cena znów zacznie czynić cuda

Galerie handlowe to jedna z największych ofiar pandemii. Zamknięte na głucho przez całe tygodnie lokale liczą straty. Koniec lockdownu, ogłoszony właściwie z dnia na dzień (co wielu najemców wpędziło w gorączkę pospiesznych przygotowań do otwarcia, ale też skomplikowało rozmowy z właścicielami obiektów dotyczące czynszów i podziału kosztów), wcale nie oznacza szturmu na sklepy. Wielu klientów wciąż boi się robić zakupy w wielkich centrach.