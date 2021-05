Jerzy Surdykowski: Las birnamski

Nie inaczej może być z wielkimi przedsięwzięciami, których wciąż nie porzuca nasz premier: dzisiaj śmiejemy się z rdzewiejącej stępki nigdy niezbudowanego promu czy z miliona aut elektrycznych. Ale nie o śmiech przyprawia przekop Mierzei Wiślanej: kiedy w całym świecie dawno upadły małe porty, my doprowadzamy żeglugę morską do Elbląga. Jeszcze gorzej z Centralnym Portem Komunikacyjnym: kiedy wszyscy wiedzą, że ruch lotniczy po pandemii nie wróci do dawnej potęgi, my chcemy budować jedno z największych lotnisk w Europie i wystawić rachunek cierpliwej Unii. Dlatego cicho o tym w Polskim Ładzie, ale sprawa wróci. Może czas porzucić kłótnie i ratować kraj przed gigantomanią. Póki nie nadszedł las birnamski.