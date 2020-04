Robert Gwiazdowski: Krótka lekcja o pomaganiu bankom w czasach kryzysu

Podstawa prawna przecież jest. To dyrektywa 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Pisałem już o niej na łamach „Rzepy". Zaimplementowaliśmy ją do prawa polskiego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. PO i PiS zgodnie głosowały za jej przyjęciem. Kłócić to oni się mogą o stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, a nie o los oszczędności obywateli.

