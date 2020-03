Mariusz Cieślik: Kultura dwubiegunowa

„A miłość moja, Bracie, dwuskrzydlata od uwielbienia do wzgardy" – powiada Cyprian Kamil Norwid w jednym ze swych najbardziej znanych wierszy.

„Od uwielbienia do wzgardy" – trudno o bardziej lapidarną charakterystykę ważnego aspektu współczesnej kultury, która lubuje się w skrajnościach. Albo ktoś jest zerem, albo bohaterem. Geniuszem albo debilem. Co ciekawe, może to być ten sam człowiek, tyle że dla różnych grup społecznych. Nazwisk nie trzeba wymieniać. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Poniżej dalsza część artykułu

Podobny dwubiegunowy stosunek rozmaite grupy społeczne mają do najnowszych zdobyczy cywilizacji. Pamiętam, sprzed jakichś 20 lat, ten dziecinny zachwyt nad internetem jako źródłem nieograniczonych wręcz możliwości. Mam w pamięci np., jak ochoczo koncerny medialne i wydawcy wchodzili tam ze swoimi treściami. Szybko okazało się jednak, że internet to monstrum, które wszystko połyka, a niewiele wytwarza. No chyba że mówimy o ekskrementach. Błyskawicznie przekonaliśmy się też, że globalna sieć może być globalnym ściekiem. Jako medium najbardziej demokratyczne internet dał ogromne możliwości najbardziej podejrzanym indywiduom. O ile jednak wiedzę o darknecie – handlu narkotykami, bronią i żywym towarem – mają nieliczni, o tyle wiedzę o hejcie i trollach mają wszyscy. Cóż, anonimowość sprzyja wyzwalaniu najgorszych instynktów. Wirtualny głos ludu w związku z tym nieczęsto brzmi mądrze i wzniośle. Internet nie ma więc zbyt dobrej opinii, przynajmniej u grup, które kształtowaniem opinii się zajmują.

Ostatnie dni pokazały jednak, jak fantastycznym narzędziem może być globalna sieć w sytuacjach ekstremalnych. Co dzień obserwujemy w naszych domach dzieci odbywające wirtualne lekcje, setki milionów ludzi utrzymujących stanowiska pracy dzięki internetowi, ba, inne media, np. telewizje informacyjne, nie mogłyby działać, gdyby nie kamerki zainstalowane na komputerach domowych. A to tylko kilka najbardziej widocznych zastosowań sieci WWW. Bez wielkiej przesady można dziś powiedzieć, że na czas pandemii do internetu przeniosły się i polityka, i gospodarka. Nie chciałbym państwa na koniec karmić banałem, stwierdzając, że wszystko zależy od nas i każdego narzędzia można używać w służbie zarówno zła, jak i dobra. Zakończę więc inną obserwacją. Tak ludzie, jak i zdobycze cywilizacji potrafią w obliczu ekstremalnych wyzwań pokazać swoje lepsze oblicze. Dlatego w ocenach warto być bardziej umiarkowanym i wyzbyć się dwubiegunowości.

Autor jest publicystą Programu III Polskiego Radia