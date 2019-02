Umowa z carem

Co się dzieje w Rosji? Poparcie dla prezydenta Putina, który niecały rok temu bez problemów wygrał po raz kolejny wybory głosami 77 proc. rodaków, spadło dziś do poziomu 33 proc.

Mimo tego, że nad Krymem dumnie powiewa rosyjska flaga, wrogowie Rosji zostali poniżeni, Amerykanie wybrali swojego prezydenta z rosyjską pomocą, równie skuteczna rosyjska pomoc wypycha Wielką Brytanię z Unii, ceny ropy naftowej nieco wzrosły (więc rosyjska gospodarka jakoś sobie radzi), a wierni apologeci ze zdwojoną siłą sławią swojego prezydenta, stawiając go tuż obok trzech historycznych twórców rosyjskiej imperialnej potęgi: Iwana Srogiego, Piotra Wielkiego i Włodzimierza Łysego (Lenina).

Nie zmienił się również sam Włodzimierz Putin. Nadal epatuje siłą, energią i zdrowym wyglądem (z lekką pomocą chirurgów plastycznych). Nadal zachowuje się w sposób swobodny i jest na swój sposób dowcipny. Nadal jest niezwykle zręczny w polityce zagranicznej. Nadal umie dobrze dawkować mieszankę brutalnej siły i racjonalnej gotowości do rozmów w stosunkach ze światem. Nadal pozwala spokojnie żyć wszystkim Rosjanom, którzy z nim nie zadzierają (zasłużoną karę wymierza tylko zdrajcom – choćby ukryli się na końcu świata). Nadal trzyma za gardło Ukrainę. Nadal wie, w jaki sposób mówić i zjednywać szacunek własnych obywateli. Nadal jest człowiekiem uderzająco skromnym i oddanym jedynie sprawom państwa, z umiarkowaną urzędniczą pensją będącą odpowiednikiem zaledwie 4 tys. dol. miesięcznie (ha, ha, ha).

A jednak poparcie spada. Pierwszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest pogorszenie się sytuacji materialnej przeciętnego Rosjanina. Wprowadzone po aneksji Krymu zachodnie sankcje, w połączeniu ze spadkiem cen ropy naftowej, spowodowały wyhamowanie niemal do zera rosyjskiego wzrostu gospodarczego (w czasie dwóch pierwszych prezydenckich kadencji Putina roczny wzrost PKB wynosił średnio ponad 7 proc., w obecnej kadencji – tylko 0,5 proc.). Realne dochody większości Rosjan znacząco spadły.

A jednak to chyba nie to. Dochody spadały i w przeszłości (dno osiągnęły 2–3 lata temu), a jednak ludzie wciąż popierali Putina. No cóż, w czasie toczonej z całym światem wojny Rosjanie gotowi są przecież do wielkich poświęceń dla swojej ojczyzny. W czasie 900 dni oblężenia przez Niemców Leningradu zmarło z głodu milion mieszkańców – a jednak miasto nie skapitulowało. Wielka Rosja może więc ścierpieć i spadek realnych dochodów.

Problem polega na czymś innym. Obejmując niemal 20 lat temu władzę Władimir Putin zawarł ze swym narodem niepisany kontrakt. Nie obiecywał przeciętnemu Rosjaninowi bogactwa, demokratycznych swobód i krystalicznej uczciwości władzy. Obiecał jednak przywrócenie w Rosji porządku: odbudowę prestiżu państwa i zrębów bezpieczeństwa socjalnego. W jakiejś mierze wypełnia nadal pierwsze z przyrzeczeń – a przynajmniej tak twierdzą jego zwolennicy. Ale ogłoszony plan podwyższenia wieku emerytalnego oznaczał całkowite złamanie drugiego punktu umowy.

Rosjanie zawsze czcili i kochali swoich carów, nawet jeśli cierpieli za ich czasów biedę. Ale tylko tak długo, jak długo carowie wywiązywali się ze swojej umowy z narodem.

