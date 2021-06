Artur Ilgner: Solidarność

Jednak słownikowe znaczenie tego słowa: empatia, współdziałanie, współodpowiedzialność, spontaniczna chęć niesienia pomocy w obliczy zagrożenia innych ludzi, oddaje właściwy jego sens.

Pozostańmy przy tym: ostatnie tragiczne wypadki we wsi Nowa Biała - pożar ponad czterdziestu domów i zagród, co szeroko relacjonowały media, sprowokował pijarowski zlot polityków (w tym premiera) chętnych, jak zawsze, do okazania swojej troski i pomocy pogorzelcom (tu wtręt: deklarowane wsparcie finansowe w wysokości 2,2 miliona złotych, to wręcz śmieszna kwota na odbudowanie ponad dwudziestu pięciu domów i tyluż zagród i gospodarstw, wręcz kpina z pogorzelców, przy dotacjach choćby dziesiątek milionów złotych dla biznesmena Rydzyka czy innych finansowych wsparciach własnej, patokratycznej kasty).

Jednak nie o polityce rządu i ich prominentach tutaj mowa. Trzeba było być na miejscu tragedii, by pojąć jej ogrom, trzeba było być na miejscu, nie na ulicy przed kamerami i mikrofonami; popatrzeć w twarze poszkodowanych, przerażone oczy dzieci, trzeba było być tam, na pogorzelisku, by w jego smrodzie zrozumieć tragedię tych ludzi. Tak się złożyło, że wracałem w tę upalną niedzielę z Pienin, i - nie wiedząc jeszcze, co płonie - widziałem słupy czarnego dymu jak z erupcji wulkanu. Z początku pomyślałem, że pali się jakaś magazyn, stacja benzynowa, których wiele w okolicy Nowego Targu - też tragedia, lecz to nie to samo, co płonący majątek dorobku kilkudziesięciu rodzin i ich przodków.