Krzysztof Kowalski: Tur już ożył

Naukowcy zaczęli o tym myśleć na początku XX wieku, próbowali doprowadzić do kiełkowania nasion znajdowanych podczas wykopalisk. Nie mieli wtedy szans, ponieważ jeszcze nie wiedzieli, że materiałem dziedzicznym jest DNA. Starożytne DNA – obecnie nazywane aDNA (od: ancient) – pierwsi wyizolowali Chińczycy w 1980 r. Gdy okazało się, że DNA można klonować (owca Dolly), narodziła się archeologia molekularna, zaczęto badać aDNA wymarłych gatunków, odżyły nadzieje na przywrócenie do życia tygrysa tasmańskiego, ptaka dodo, mamuta...

Ale i na tym nie koniec, ponieważ uzyskanie czystego aDNA też jeszcze niczego nie gwarantuje. W styczniu 2013 r. „Rzeczpospolita” informowała, że prof. George Church, amerykański genetyk wykładający wtedy na Uniwersytecie Harvarda, zapowiedział sklonowanie neandertalczyka. Zamierzał wydobyć jego aDNA z kości, jakie co roku odkopują archeolodzy w wielu miejscach w Europie. Genom neandertalczyka został zsekwencjonowany już w 2010 r. przez zespół wybitnego badacza Svante Pääbo ze słynnego Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku. Church chciał stopniowo syntetyzować genom z sekwencji składających się z około 10 tys. fragmentów; wielokrotne powtarzanie operacji miało doprowadzić do powstania linii komórek macierzystych coraz bliższych neandertalskim komórkom macierzystym, a wtedy pozostanie już tylko wprowadzić je do macicy współczesnej kobiety... Mamy rok 2020, a dziecko neandertalskie nie biega po świecie. Nie dlatego, że nie znalazła się ochotniczka do takiego porodu, ale dlatego, że nie powstała taka linia.

Pojawił się pomysł, aby anulować ten werdykt przyrody. Czy jest na to szansa? Jaka? Obawiam się, że taka sama jak w przypadku tura. „Czy tur powróci do polskich lasów?” – to tytuł książki, która ukazała się w 2008 r. w serii Bibliotheca Turcoviana i przedstawia starania podejmowane w tym kierunku. Nie trącą one amatorszczyzną, nie chodzi o medialną sensację, prace animuje i częściowo finansuje Polska Fundacja Odtworzenia Tura. Są w nie zaangażowane bardzo poważne placówki badawcze: Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Sieć Naukowa Biotechnologia Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. I co?