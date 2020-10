Szczepionki coraz bliżej, a ubezpieczyciele niewzruszeni

Nabiera tempa wyścig na świecie, kto pierwszy opracuje szczepionkę na COVID-19. Wywołał takie zaniepokojenie, czy będzie bezpieczna, że 9 wiodących firm zobowiązało się, iż zachowają normy naukowe i reżim testów. A firmy ubezpieczeniowe nie widzą powodów do niepokoju.

Wprawdzie już ponad 40 eksperymentalnych szczepionek jest testowanych na ludziach, ale towarzystwa ubezpieczeniowe z wieloletnim doświadczeniem w ocenie z ryzyka związanego z testami klinicznymi nie dostrzegają niczego, co powinno je niepokoić. Szefowie Allianza, brokerzy Gallagher i Marsh, z czołówki od ubezpieczeń testów klinicznych, powiedzieli Reuterowi, że dotychczas w pandemii składki ubezpieczeniowe wzrosły nieznacznie. Ich zdaniem, istnieje niewielka różnica strukturalna w testach przeprowadzanych dotychczas, mimo ostrej konkurencji na świecie firm farmaceutycznych, aby maksymalnie skrócić czas opracowania szczepionki, który wynosi około 4 lat. Poniżej dalsza część artykułu

- Stawki były względnie stabilne. Nawet w tym roku mieliśmy tylko umiarkowany wzrost średnich cen, bardziej rosły wobec szczególnie narażonych na koronawirusa — powiedział Mark Piazzi, starszy ubezpieczyciel od odpowiedzialności w Allianz Global Corporate & Specialty. To samo uważa David Briggs, dyrektor działu nauk przyrodniczych w firmie Gallagher, który stwierdził, że każdy test jest oceniany według metod i rodzajów pacjentów biorących udział. Poinformował, że brytyjska polisa zaczyna się od 5 tys. funtów za test.

Łączne limity roszczeń w polisach wynoszą typowo 6-12 mln dolarów zależnie od przepisów w danym kraju. W W. Brytanii ustala się je zwykle nie niżej niż 5 mln funtów, w Niemczech ta suma wynosi ok. 10 mln euro. Jednym z powodów, dla których składki nie wzrosły tak bardzo jest to, że niektórzy ludzie mogli uważać, iż rzadko dochodzi do sądowych roszczeń za testy. Dzieje się tak dlatego, że uczestniczący w nich często podpisywali umowy o świadomej zgodzie na udział.

Jim Walters, dyrektor Life Sciences & Chemical Group firmy brokerskiej Aon, powiedział, że takie umowy określają ryzyko udziału w takich testach. — Taki człowiek wie, że może mieć bolące miejsce na ramieniu, że może potencjalnie umrzeć. Generalnie umowy są do obrony w sądach i w systemach prawnych na świecie, a to oznacza, że straty wynikające z testów klinicznych nie są tak poważne. Roszczenia często ograniczają się do warunków związanych z niewłaściwym przeprowadzeniem testów czy jakimś błędem, a nie ze skutkami ubocznymi samej terapii.

Obawy w społeczeństwie, że wyścig, kto pierwszy będzie mieć szczepionkę może obniżyć normy bezpieczeństwa, spowodowały, że 9 firm farmaceutycznych ogłosiło we wrześniu wspólne zobowiązanie „utrzymania integralności procesu naukowego".

Skutki uboczne Zawieszenie na początku października III etapu testów klinicznych przez AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki z powodu zachorowania jednego uczestnika wydobyło na forum publiczne ryzyko skutków ubocznych. Testy wznowiono, poza Stanami. Firmy ubezpieczeniowe stwierdziły jednak, że takie opóźnienia nie są niespodziewane, a mogą nawet wskazywać na dodatkową ostrożność pracujących nad szczepionką, bo nie ma danych o koronawirusie.

- Do skutków ubocznych zawsze dochodzi podczas testów klinicznych, a te były raczej łagodne i spodziewane. Nie często dochodzi do opóźnień czy zawieszania testów, ale zdarzają się. Firmy farmaceutyczne i ubezpieczyciele są nawet bardziej ostrożni w testach na COVID-19, bo stawka jest tak duża, zwłaszcza bezpieczeństwa pacjentów — stwierdził Piazzi z Allianz. Takie testy ubezpieczają też Chubb, HDI i Newline z grupy Fairfax.

W niedawnej historii dochodziło jednak do katastrofalnych skutków. W 2016 r. jedna osoba zmarła a 5 innych trafiło do szpitala podczas I fazy testów francuskiej firmy Biotrial w Rennes, która sprawdzała preparat na poprawę nastroju portugalskiej firmy Bial. W 2006 r. sześciu pacjentów trafiło na OIOM w Londynie po otrzymaniu sprawdzanego leku na białaczkę. Producent tego preparatu, niemiecka firma TeGenero zbankrutowała.