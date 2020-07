Biomed coraz bliżej produkcji leku na koronawirusa

W ramach umowy centra zobowiązują się do produkcji i badania osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a spółka - do odbioru osocza w uzgodnionych wcześniej terminach i zapłaty ceny. Umowy są zawierane w ramach projektu, w który zaangażowane są Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 1 w Lublinie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Biomed-Lublin, a finansuje go Agencja Badań Medycznych.

Covid-19 jest obecny w 213 krajach, a liczba globalnych zachorowań przekroczyła 10,7 mln. Mimo iż pandemia trwa już kilka miesięcy w niektórych krajach nadal nie widać wyhamowania tempa zachorowań. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie tempo to jest na rekordowym poziomie. Globalne koncerny próbują wyprodukować szczepionkę, trwają też prace nad produkcją leków. Biomed jest jedyną firmą w regonie, dysponującą technologią do produkcji leku na bazie osocza ozdrowieńców. Zależy mu żeby działać jak najszybciej. Projekt ruszył wprawdzie w maju, ale nabrał tempa dopiero niedawno m.in. po naszych publikacjach, w których pisaliśmy że spółka nie może ruszyć z produkcją, bo osocze pobierane jest w innej procedurze niż ta, potrzebna Biomedowi do produkcji leku. To się już zmieniło. Biomed otrzymał z Narodowego Centrum Krwiodawstwa zapewnienie, że osocze jest pobierane w sposób dostosowany do jego standardów. Biomed szacuje, że produkcja leku zajmie mu około sześciu tygodni. Potem lek będzie badany w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, a następnie w badaniach klinicznych w szpitalu. Kolejny etap to procedury rejestracyjne. Spółka deklaruje, że zrobi wszystko co w jej mocy, żeby na początku 2021 r. lek był gotowy.