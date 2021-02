Pfizer: kolejne 300 mln dawek szczepionki dla Unii

Przedstawiciel Pfizera uczestniczący w rozmowach poinformował, że na mocy nowej umowy kraje Unii zamówiły dotąd 200 mln dawek przewidzianych do dostarczenia w tym roku, natomiast trwają nadal rozmowy o harmonogramie dostaw dalszych 100 mln.

Komisja naraziła się na ostrą krytykę w ostatnich tygodniach, gdy dostawcy szczepionek, m.in. Pfizer, podali o opóźnieniach dostaw w I kwartale. Szefowa Komisji, Ursula von der Leyen przyznała na spotkaniu z eurodeputowanymi, że doszło do uchybień Unii w zatwierdzaniu i dystrybucji szczepionek, ale blok wyciągnął nauczkę z tego.

Do spotkania w Parlamencie Europejskim doszło po krytykach wolnej dystrybucji szczepionek i ogłoszeniu przez Brukselę planu ustanowienia pełnej granicy między Irlandią i Irlandią Płn, co wywołało protesty Londynu i Dublina. Komisja szybko wycofała się z tego zamiaru. Von der Leyen miała w ostatnich 10 dniach pięć spotkań z grupami eurodeputowanych, mówiła im, że dostarczono dotąd 26 mln dawek, a do końca lata 70 proc. dorosłych w 27 krajach powinno być zaszczepionych.