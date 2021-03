Polska firma coraz bliżej produkcji szczepionki na COVID-19

Umowa z Amerykanami zakłada transfer technologii i próby techniczne produkcji serii technicznej antygenu do NVX-CoV2373 - kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax. To pierwszy krokiem w kierunku potencjalnej umowy produkcyjnej. W wydanym oświadczeniu Mabion podaje, iż udane wytworzenie serii technicznych umożliwi stronom rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie komercyjnej produkcji antygenu do NVX-CoV2373 (po wcześniejszym zatwierdzeniu produktu przez stosowne instytucje regulacyjne). W efekcie spółka z siedzibą w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim, może stać się pierwszą polską firmą, która włączy się w globalny proces produkcji szczepionek.

- Umowa ramowa z Novavax to dla Mabion niezwykle istotna możliwość na wykorzystanie wiedzy i zdolności produkcyjnych na rzecz zwalczania globalnej pandemii. Nasz zespół ekspertów i infrastruktura produkcyjna są gotowe, by rozpocząć prace nad optymalizacją i zwiększeniem skali produkcji kandydata na szczepionkę - komentuje dr Dirk Kreder, prezes Mabionu.

Po transferze technologii przez Novavax, który ma nastąpić w I połowie br., polska firma przeprowadzi próby techniczne w skali komercyjnej. „W nowoczesnym certyfikowanym zakładzie wytwórczym spełniającym normy najlepszych praktyk produkcyjnych (GMP) Mabion wykorzysta swoją ekspertyzę z zakresu inżynierii białek, analityki i prowadzenia procesu produkcji. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem” – informuje Mabion.