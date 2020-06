Biomed-Lublin na fali. Kurs akcji wystrzelił

Akcje Biomedu-Lublin już od kilku miesięcy cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mają oni nadzieję, że spółka będzie beneficjentem trwającej pandemii. Dziś Biomed jest jednym z liderów wzrostów na GPW. Przed południem jego akcje zyskują prawie 7 proc. do ponad 4,4 zł. Warto też zwrócić uwagę na wysoki obrót. Od rana właściciela zmieniło już ponad 1,3 mln walorów, a wartość obrotu przekroczyła 5,6 mln zł. Oznacza to, że obroty na biotechnologicznej spółce są dziś wyższe niż obroty akcjami zdecydowanie większych firm - jak Millennium Bank, JSW czy Enea.

Biomed-Lublin nie podawał dziś informacji, które mogłyby uzasadniać taką zwyżkę. Warto jednak odnotować, że zainteresowanie tą spółką już od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie. Ostatnio o Biomedzie dużo się mówi m.in. w kontekście planowanego uruchomienia produkcji leku na koronawirusa, bazującego na osoczu ozdrowieńców. Spółka uczestniczy w takim projekcie, ale produkcja leku nadal nie ruszyła, ponieważ do firmy nie dostarczono osocza - jest ono pobierane w innej procedurze niż ta, potrzebna do produkcji leku. Strony projektu apelują do ministerstwa zdrowia o zmianę procedury poboru osocza, co pozwoliłoby ruszyć z produkcją leku w Biomedzie.

