Polska-Szwecja. Trener Szwedów: Myślicie, że zagramy z kontry?

Korespondencja z Sankt Petersburga

Nasi rywale mają już pewny awans do 1/8 finału Euro 2020, ale wciąż mają o co walczyć. Zwycięstwo zapewni Szwedom pierwsze miejsce w grupie. - Motywuje nas także to, że dzięki temu kolejny mecz zagramy dzień później - wyjaśnia doświadczony szkoleniowiec.

Andersson podkreśla, że Polaków nie wolno lekceważyć. Chwali naszą drużynę za wysoki pressing oraz krycie. - To fantastyczna drużyna. Zobaczymy, co tym razem pokażą na boisku - mówi.