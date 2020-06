Piotr Mazurkiewicz: Koniec kroplówki dla mikrofirm

Zwyczaje zakupowe Polaków, dotychczas dość przewidywalne, teraz wywracają się do góry nogami. Państwo powinno tym bardziej wkroczyć do akcji, aby w tych nieprzewidywalnych realiach wspomóc biznes – od tego dużego po mały. Kłopoty mogą dopiero nadejść, a rząd powinien przestać powtarzać jak mantrę hasła o tym, że Polska radzi sobie z pandemią lepiej niż inne kraje, bo dla bankrutujących firm naprawdę nie ma to znaczenia. Na razie widzimy wzrost liczby firm zawieszających działalność. Oby za chwilę nie przeszły one w stan upadłości, co niestety jest możliwe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę duże ryzyko jesiennego nawrotu pandemii, czego ci przedsiębiorcy, którzy są już wyżyłowani z jakichkolwiek rezerw, na pewno nie przetrwają. Tak może się stać, nawet jeśli rząd nie zafunduje nam lockdownu w wersji „na ostro", bo tego to nawet budżet mógłby już nie przetrwać.