GUS: Pandemia wymiotła z Polski 10 proc. obcokrajowców

Największy spadek odnotowano wśród obywateli Białorusi (32.2 proc.) oraz Rosji (25.7 proc.), liczba obywateli Ukrainy zmniejszyła się o 11,5 proc. Ponad 11 proc. z liczącej 1,3 mln społeczności Ukraińców – to ubytek ponad 140 tys. osób. Tymczasem według szacunków GUS, społeczność Ukraińców objęta ubezpieczeniem ZUS zmniejszyła się w czasie pandemii o ok. 45 tys. Jak zauważa sam GUS – po 13 marca, w szczególności po 15 marca widać zdecydowany wzrost liczby cudzoziemców wyjeżdżających z Polski. Co ważne, liczba ta jest większa niż spadek w danych ZUS, co może wskazywać, że wyjechały te osoby, które były zatrudnione na umowy cywilnoprawne, nie pracowały, przebywały na podstawie wiz lub przebywały tu bez formalnego pozwolenia na pobyt na terenie Polski.