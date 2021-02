Amerykanie: mamy jednodawkową szczepionkę. Jest skuteczna

Angielsko-szwedzka firma farmaceutyczna poinformowała Unię Europejską, że dostarczy w II kwartale mniej dawek od przewidzianych w kontrakcie — powiedział Reuterowi przedstawiciel Unii. Podczas wewnętrznych spotkań sprecyzowała, że będzie to niecałe 90 mln dawek. Urzędnik potwierdził też, że ta firma zamierza dostarczyć w I kwartale ok. 40 mln dawek, również mniej od przewidzianych 90 mln.

AstraZeneca nie zaprzeczyła temu, ale w późniejszym komunikacie podała, że stara się zwiększyć wydajność, aby dostarczyć obiecane 180 mln dawek. Do końca czerwca ma dostarczyć ok. 140 mln dawek, znacznie mniej od 300 mln, jakie obiecywała.

Amerykański koncern farmaceutyczny spodziewa się dostarczać w Stanach od połowy marca ponad 13 mln dawek szczepionki tygodniowo, zwiększając ponad dwukrotnie ich wysyłkę w porównaniu z początkiem lutego — poinformował szef działu strategii, rozwoju i handlowego, John Young w oświadczeniu przed przesłuchaniem w komisji ds. energii i handlu Izby Reprezentantów. Koncern przewiduje dostarczenie do połowy marca 120 mln dawek, do końca lipca 300 mln, zwiększył tegoroczne plany produkcji do co najmniej 2 mld dawek.

Prezydent Moderny, Stephen Hoge ogłosił plan dostaw 100 mln dawek do połowy marca i 300 mln do końca lipca. Według wiceprezydenta J&J, Richarda Nettlesa, ten koncern jest gotów dostarczyć do końca marca co najmniej 20 mln dawek po zatwierdzeniu jego szczepionki i 100 mln w I półroczu. Wszystkie wypowiedzi związane z posiedzeniem tej komisji Kongresu wskazują, że Stany dostaną do końca marca 240 mln dawek na zaszczepienie 130 mln mieszkańców i 700 mln dawek w I półroczu.