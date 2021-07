Statek wyproszony z USA. Na pokładzie groźne insekty

Zarejestrowany w Panamie statek towarowy Pan Jasmine rzucił kotwicę na rzece Missisipi w pobliżu Nowego Orleanu w stanie Luizjana. Jak podała gazeta "The Times-Picayune | The New Orleans Advocate", na pokład 180-metrowej jednostki weszli agenci federalni, którzy przeprowadzili inspekcję przewożonego statkiem drewna.

Kontrolerzy zauważyli świeże otwory w drewnie oraz trociny. Specjaliści z Departamentu Rolnictwa stwierdzili, że przywiezione statkiem drewno zostało zaatakowane przez pięć gatunków owadów szkodników.