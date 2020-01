Naukowcy zrozumieli o czym muczą krowy

Badania na temat dźwięków wydawanych przez krowy prowadziła Alexandra Green, doktorantka Uniwersytetu z Sydney, która analizowała dźwięki wydawane przez krowy w składającym się z 18 krów stadzie przez pięć miesięcy.

Krowy badane przez Green należą do rasy holsztyno-fryzyjskiej. Badacze podkreślają, że są to "towarzyskie istoty", które używają wydawanych dźwięków jako środka do komunikacji w ramach stada.

"Udomowione bydło to zwierzęta towarzyskie, żyjące w stadach zarówno w naturalnym środowisku, jak i na farmach" - piszą autorzy.

"W ramach tych stad interakcje na małą i dużą odległość realizowane są za pomocą dźwięków" - czytamy w "Scientific Reports".

Green i jej koledzy przeanalizowali 333 nagrania dźwięków wydawanych przez krowy. Obejmowały one dźwięki wydawane w czasie rui lub w oczekiwaniu na karmienie. Zarejestrowano również dźwięki wydawane przez krowy, gdy oddzielano je od stada, lub gdy odmawiano im pokarmu.

Badacze zidentyfikowali dwa rodzaje dźwięków wydawanych przez krowy - dźwięki nosowe o niskiej częstotliwości, wykorzystywane do komunikowania się na niewielką odległość, a także do wyrażania smutku oraz dźwięki wydawane za pomocą ust, o wysokiej częstotliwości, które są wykorzystywane do komunikacji na większą odległość oraz do wyrażania podniecenia.

Celem wydawanych przez krowy dźwięków - jak twierdzą badacze - jest umożliwienie krowom utrzymywanie kontaktu z innymi członkami stada. Ponadto dźwięki pozwalają krowom wyrażać emocje - niezależnie od tego czy zwierzęta są podekscytowane, podniecone czy czują się nieszczęśliwe.

Green wyraża nadzieję, że wiedza na temat tego co oznaczają dźwięki wydawane przez krowy, pomoże hodowcom zrozumieć "emocjonalny stan ich bydła".