Pola Berg z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego: Żądamy wprowadzenia jakichkolwiek zmian

- Nasze strajki pokazują ile, jako młodzi ludzie jesteśmy w stanie zmienić. Nie jesteśmy dorosłymi klimatologami, którzy mogą wydać raporty i sami powstrzymać katastrofę, ale możemy pokazać, że nie zgadzamy się na bierność – mówiła w programie „Onet Opinie” Pola Berg. - Polityka naszego ruchu opiera się na raportach IPCC. Jednym z naszych postulatów jest wprowadzenie polityki klimatycznej adekwatnej do tych raportów. Są one wydawane przez grono naukowców powołanych przez ONZ. Mało kto wie, że ten zespół dostał pokojową nagrodę Nobla. Ludzie nie zwracają na to uwagi, co jest karygodne - dodała.