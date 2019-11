Putin o rezygnacji z ropy i gazu: Wrócimy do jaskiń

- Rosja, jako odpowiedzialny kraj działa w kierunku stworzenia równowagi energetycznej, która jest tak zielona, jak to możliwe. Kraj wytwarza energię w hydroelektrowniach, elektrowniach atomowych, a także z gazu do pewnego stopnia - mówił prezydent Rosji.

- Pozbycie się czystych węglowodorów, takich jak gaz wydaje się całkowicie dziwaczne. Kiedy tego typu pomysły są promowane, wygląda mi to na sytuację, w której rasa ludzka może znaleźć się ponowne w jaskiniach, tylko po to, by nie konsumować niczego - dodał Putin.

- Obecna technologia sprawia, że rodzaj ludzki nie może przetrwać i zachować cywilizacji bez węglowodorów, bez energii atomowej i bez energii wodnej - przekonywał Putin.

Jednocześnie prezydent Rosji podkreślił, że należy skoncentrować środki na rozwoju odnawialnych źródeł energii, które "zachowają naturę na tysiąclecia, dla przyszłych pokoleń".

Rosja jest największym eksporterem gazu ziemnego na świecie. Jest też eksporterem ropy naftowej.