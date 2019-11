Powstał skwer im. Grety Thunberg? To sprawka Extinction Rebellion

„Dzisiaj powołaliśmy do życia Dzielnicę Katastrofy Klimatycznej. Ministerstwo Klimatu nie stoi już pomiędzy ulicami Reja, Krzyckiego a Wawelską ale pomiędzy ulicami Suszy, Uchodźców Klimatycznych i Dekarbonizacji. Urzędnicy i urzędniczki w drodze do pracy przejdą przez ul. Topniejących Lodowców, ul. Paneli Obywatelskich i skwer im. Grety Thunberg” - czytamy na facebookowym profilu Extinction Rebellion Polska. „Zahaczą o skwer im. Nieposłuszeństwa Obywatelskiego i ul. Paneli Słonecznych. Obiecujemy, że będziemy się przyglądać pracy nowopowołanego ministerstwa i sprawdzać, czy robi to, co do niego należy -- o czym niech świadczą symboliczne oczy na tabliczkach” - dodano.



Jak zapowiedzieli działacze grupy, będą przyglądać się pracom nowopowstałego resortu.