Spór o Amazonię. Bolsonaro oskarża

Prezydent Brazylii oskarżył „zagraniczne potęgi” o rozpowszechnianie kłamstw na temat pożarów pierwotnych lasów.

– Są tacy, którzy chcieliby utrzymać miejscowych tubylców na poziomie ludów jaskiniowych – mówił Jair Bolsonaro z oenzetowskiej trybuny. Poniżej dalsza część artykułu

W zeszłym miesiącu jednak brazylijska agencja kosmiczna opublikowała dane, z których wynikało, że w amazońskich lasach odnotowano ok. 30 tys. ognisk pożarów – o 84 proc. więcej niż w 2018 roku. Międzynarodowe organizacje ekologiczne oskarżyły władze kraju o to, że swoją polityką eksploracji dżungli doprowadziły do tych gigantycznych pożarów. Takiemu twierdzeniu właśnie sprzeciwiał się Bolsonaro. Przeczytaj felieton Michała Szułdrzyńskiego: Amazonia w ogniu, gen LGBT. Jak nauka ustępuje polityce

– Nasza Amazonia jest większa od całej zachodniej Europy i pozostaje dziewicza oraz nietknięta – mówił. Jednocześnie jednak przyznał, że tereny zamieszkane przez Indian „pełne są bogactw, ale to Brazylia będzie decydowała o tym, jak je wykorzystać”.

Nie powiedział jednak, kim są „zagraniczne potęgi”, z którymi jego kraj spiera się o bogactwa ziem Indian. – Kraje, które ciągle widzą w Brazylii kolonię bez własnych praw i suwerenności – powiedział o nich, cytując list, jaki podobno Indianie napisali do niego. – ONZ odegrała fundamentalną rolę w likwidacji kolonializmu, nie możemy pozwolić, by ta mentalność powróciła do tych korytarzy i gabinetów – dodał.

W sierpniu grupa najbogatszych krajów świata G7 (na wniosek Francji) zaproponowała Brazylii pomoc w wysokości 22,2 mln dolarów na gaszenie pożarów, ale Bolsonaro ją odrzucił, twierdząc, że „każda pomoc musi respektować brazylijską suwerenność”.

Przy okazji dyskusji o pakiecie pomocy od najbogatszych w zeszłym miesiącu doszło do emocjonalnej wymiany zdań między Bolsonaro a francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, który co prawda był inicjatorem wsparcia Brazylii, ale zrobił to w taki sposób, by jak najbardziej urazić tamtejsze władze. Paryż sugerował, że Brazylia powinna „ponieść ekonomiczne konsekwencje”, gdyż „nie była w stanie opanować pożarów”. Macron wtedy wprost zagroził nałożeniem weta na handlowe porozumienie Brazylii z UE właśnie z powodu pożarów dżungli.

Teraz Bolsonaro nazwał w ONZ jego działanie „próbą nałożenia sankcji nawet bez wysłuchania nas”, po czym do niego skierował swą tyradę o kolonializmie. Przy czym południowoamerykański lider (zwany „brazylijskim Trumpem”) dziękował z trybuny ONZ właśnie Trumpowi za to, że stanął po stronie Brazylii.

W sierpniu większe od płomieni, jakie ogarnęły brazylijską dżunglę (czy rosyjską tajgę), były pożary w południowej i centralnej Afryce (w basenie rzeki Kongo), jednak tamtejsze kraje nie znalazły się w centrum uwagi międzynarodowej opinii publicznej. Jednak zarówno w Rosji, jak i w Brazylii o podpalanie dziewiczych lasów (lub co najmniej tworzenie niebezpiecznych sytuacji) oskarżane są firmy dokonujące ich nielegalnego wyrębu. Ekologowie twierdzą, że ich działalność nasiliła się po dojściu Bolsonaro do władzy.