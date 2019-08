Drzewa Jozuego wyginą przez zmiany klimatu do końca XXI w.?

Park, który znajduje się pomiędzy Kolorao i pustynią Mojave w południowej Kalifornii to miejsce, w którym występuje najwięcej drzew Jozuego, które - wbrew nazwie - nie są drzewami, lecz roślinami należącymi do rodziny szparagowatych.

Według modelu stworzonego przez naukowców, w optymistycznym scenariuszu, w którym ludzkość ograniczy emisje gazów cieplarnianych, liczba drzew Jozuego w Parku Narodowym Joshua Tree zmniejszy się o 80 proc. do końca XXI wieku.

Ale przy scenariuszu, w którym ocieplenie klimatu będzie postępować w obecnym tempie, gatunek ten, istniejący na Ziemi od epoki plejstoceńskiej, do końca XXI wieku całkowicie wyginie.

Lynn Sweet, główna autorka badań, w rozmowie z "Los Angeles Times" mówi, że w pesymistycznym scenariuszu średnie temperatury w Parku Narodowym Joshua Tree latem mogą zwiększyć się od 2,8 do 5 stopni Celsjusza, a średnie opady - zmniejszyć od 7,5 do 18 cm.



- Gdyby drzewa Jozuego mogły przetrwać w takich warunkach, już by w nich (na terenach, na których takie warunki panują - red.) występowały - dodaje Sweet.

Charakterystyczną nazwę jukkom krótkolistnym mieli nadać mormońscy podróżnicy, którzy przeszli pustynię Mojave w XIX wieku. Mormoni mieli nazwać jukki drzewami Jozuego, ponieważ rośliny przypominały im biblijnego Jozuego unoszącego ręce do góry w modlitwie.

"The Joshua tree" (Drzewo Jozuego) to także - jak przypomina AFP - tytuł albumu U2.