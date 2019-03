USA: Wilk szary ocalony przed wyginięciem. "Wyrok śmierci" Gary Kramer [Public domain]/Wikimedia Commons

Amerykańska Służba Połowu i Dzikiej Przyrody (The US Fish and Wildlife Service) wkrótce ma zaproponować skreślenie wilka szarego z listy zagrożonych wyginięciem gatunków w USA - poinformował sekretarz zasobów wewnętrznych USA, David Bernhardt.