Naukowcy o zmianach klimatu: Ludzie jak żaby gotowane żywcem

Ludzie tak szybko przyzwyczajają się do ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu, że stają się jak żaba wolno gotowana żywcem w wodzie, nie zdająca sobie sprawy z niebezpieczeństwa - twierdzą badacze z University of California na podstawie analizy 2 mld wpisów na Twitterze.

Naukowcy nawiązują tu do tzw. historii o gotowanej żabie (ang. boiling frog), w której gdy żaba wskakuje do garnka z gorącą wodą, natychmiast wyskakuje z niego, zdając sobie sprawę z nagłego niebezpieczeństwa. Kiedy jednak żaba wskakuje do garnka z zimną wodą, której temperatura powoli się podnosi, żaba nie odnotowuje niczego niezwykłego i pozwala się ugotować żywcem. Historia jest traktowana jako metaforyczne przedstawienie sytuacji, w której człowiek nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które nie jest nagłe, lecz postępuje stopniowo.

Poniżej dalsza część artykułu

Badacze z Kalifornii w artykule opublikowanym w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" opisują wyniki analizy 2 mld wpisów na Twitterze odnoszących się do pogody. Z analizy tej wynika, że ludzie co do zasady mają bardzo krótką pamięć jeśli chodzi o to, jakie warunki pogodowe uznawane były jeszcze niedawno za "normalne". Zjawiska pogodowe uznawane za niezwykłe lub godne odnotowania już po dwóch do ośmiu lat stają się - jak twierdzą badacze - nową normą.

Badanie wykazało, że ludzie zwracają uwagę m.in. na nieprzeciętnie wysokie temperatury np. wczesną wiosną. Kiedy jednak przez kilka lat marzec czy kwiecień jest cieplejszy niż zdarzało się to wcześniej, sytuacja ta generuje znacznie mniej wpisów na Twitterze niż w przypadku pierwszego wystąpienia wyższej temperatury w danej porze roku.

Frances C. Moore z Wydziału Nauk o Klimacie University of California opisując wyniki badania stwierdza też, że w momencie gdy wyższe temperatury zostają uznane za nową normę, ludzie przestają traktować je jako symptomy zmian klimatycznych.

"Dowiedliśmy istnienia efektu 'gotowanej żaby'" - piszą autorzy badania. "Zmniejszającej się skali odnotowywania historycznych ekstremów jeśli chodzi o temperaturę towarzyszy słabnięcie negatywnych odczuć, jakie te ekstrema wywołują" - dodają. W efekcie - jak oceniają naukowcy - ludzie mogą zacząć akceptować globalne ocieplenie co osłabi presję społeczną jeśli chodzi o wymuszanie na rządzących działań zmierzających do spowolnienia zmian klimatycznych.

"Ludzie zdają się przyzwyczajać do zmian, których woleliby unikać. Ale to, że o tym nie mówią nie znaczy, że ich sytuacja się nie pogarsza" - podsumowuje wyniki badania Moore.