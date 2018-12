Brazylia: Przyszły minister środowiska zmieniał mapy, by pomóc spółkom górniczym

Brazylijski sąd uznał przyszłego ministra środowiska Brazylii winnym "nieprawidłowości administracyjnych" w czasie, gdy Ricardo Salles stał na czele stanowej agencji ochrony środowiska w Sao Paulo w 2016 roku.

Sędzia Fausto Jose Martins Seabra z Sao Paulo uznał Sallesa winnym wykroczeń obejmujących m.in. korzystne dla spółek górniczych zmienianie map w planie ochrony środowiska w czasie, gdy Salles był sekretarzem stanowym ds. środowiska.

Poniżej dalsza część artykułu

Salles, który ma objąć funkcję ministra środowiska w administracji prezydenta-elekta Jaira Bolsonaro (obejmie urząd 1 stycznia) stwierdził w rozmowie z Reutersem, że nie zgadza się z wyrokiem sądu i odwoła się od niego.

- Moim zdaniem nie było nieprawidłowości w ogóle i moi prawnicy odwołają się we właściwym momencie - powiedział Salles dodając, że choć sąd doszukał się nieprawidłowości jeśli chodzi o plany ochrony środowiska, to jednak nie wskazał, że on osiągnął z tego osobistą korzyść, ani że doszło do szkody dla środowiska naturalnego.

Nominacja Sallesa na ministra środowiska Brazylii jest krytykowana przez organizacje takie jak Greenpeace, czy Climate Observatory. Obawiają się one, że ministerstwo środowiska stanie się podległe ministerstwu rolnictwa i będzie realizować interesy brazylijskich rolników.

Salles w rozmowie z Reutersem stwierdził, że będzie szukał równowagi między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym.

Wyrok ws. nieprawidłowości administracyjnych pozbawia Sallesa prawa do ubiegania się o stanowisko publiczne w wyborach na trzy lata. Salles podkreśla jednak, że wciąż może objąć tekę ministra, ponieważ nie jest to stanowisko obsadzane w drodze wyborów.