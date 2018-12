Niemieccy producenci aut: Zmniejszenie emisji CO2 do 2030? Całkowicie nierealne AFP

Niemieccy i inni europejscy producenci samochodów ostrzegli we wtorek, że unijne plany obniżenia emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych samochodów do 2030 r. są "całkowicie nierealne", jeśli nie powstanie sieć ładowarek do samochodów elektrycznych oraz nie zostaną podjęte większe wysiłki na rzecz przekwalifikowania pracowników.