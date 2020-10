Problemy z nauką na odległość. Część zajęć fikcyjna

Nauka zdalna w klasach 4–8 potrwa do 8 listopada – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Taki tryb nauki dotyczy około 1 mln 800 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych i niecałe 2 mln uczniów klas 4–8.

Problem jednak w tym, że podobnie jak na wiosnę, trudno było uczniom połączyć się z dziennikiem elektronicznym. W poniedziałek od rana pojawiały się informacje o zawieszającym się Librusie czy Vulcanie, którego wiele szkół wykorzystuje do kontaktu z uczniami.

– Dzienniki elektroniczne to narzędzia do komunikowania się z uczniami i rodzicami. Opieranie na nich zdalnej edukacji pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy do niej przygotowani – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.