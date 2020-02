Wałęsa nie jest patronem szkoły w Ustrzykach

Teraz radni uznali, że nie może być on patronem. W uzasadnieniu do przyjętej w piątek uchwały radni napisali, że zgodnie z prawem oświatowym nie można nadawać imion zespołom szkół, a tylko szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół.

Do decyzji radnych odniósł się na Facebooku sam Lech Wałęsa. - Radni nie chcą Lecha Wałęsy jako patrona szkoły. Powód? Oficjalnie przepisy. Miejscowi radni informują, że "prawo oświatowe nie pozwala nadawania imion zespołom szkół, tylko szkołom, które należą do zespołu" – napisał były prezydent.

Dodał, że jest zaskoczony nagłym obrotem spraw. I zapewniał radnych, że żadnym agentem nie był. - Wyrzuciłem braci Kaczyńskich z pracy w Kancelarii Prezydenta. Postanowili zemstę. Zaczęli pomawiać i oczerniać mnie. Nie stosowali jeszcze w tedy w stosunku do mnie pomawiań agenturalnych, gdyby po wyrzuceniu cokolwiek mieli na pewno by użyli. Podałem sprawę do sądu i wygrałem. Zostali ukarani. Podwoili chęć zemsty - napisał Lech Wałęsa.

- Jeszcze nie przygotowali i nie odkryli przygotowanych przez siebie teczek Kiszczaka, a już publicznie zaczęli głosić w stosunku do mnie te agenturalne herezje, Powiadomiłem na piśmie i publicznie prezydenta Kaczyńskiego, ze sprawę skieruję do sądu, jeśli nie przeproszą mnie i nie wycofają tych pomówień. Nie zdążyłem Katastrofa Smoleńska zawiesiła moje działania -dodał.

- Nie zasługiwał na taki zaszczyt bo powtarzał, że tylko on obalił komunizm, mur berliński i wyprowadził wojska radzieckie z Polski. To nieprawda. Gdyby nie wielomilionowy ruch "Solidarności" to po Wałęsie nie byłoby śladu, gdyż komuniści mieli doskonały sposób utylizacji ludzi i do dziś nie możemy odnaleźć wielu działaczy opozycji – dodał Jan Kot cytowany przez portal Nowiny24.pl.