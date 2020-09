Szkoły mogą się ubezpieczyć od Covid-19 na wypadek roszczeń rodziców

Towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają szkoły do ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej w razie zarażenia ucznia czy nauczyciela koronawirusem. Rodzice chorego dziecka, ale i pracownicy szkoły, mogą bowiem domagać się odszkodowań. Ubezpieczenie na wypadek takich roszczeń oferują np Generali i Aviva. Ryzyko zachorowania na Covid-19 uwzględniają też niektóre szkolne ubezpieczenia NNW. Ubezpieczeni mogą zostać uczniowie, ale też nauczyciele. Taką umowę można zawrzeć m.in. z Generali czy Proamą.

– Najpierw trzeba udowodnić winę dyrektora szkoły czy nauczyciela i związek między ich zaniedbaniami a zakażeniem. Byłoby to np. możliwe, gdyby w placówce wiedziano o chorobie ucznia, a mimo to wpuszczono go na lekcje – zaznacza Dawid Zdebiak, radca prawny, partner w Kancelarii Gujski Zdebiak w Warszawie.