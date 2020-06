Egzamin ósmoklasisty - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Pierwszego dnia uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego, który potrwa aż 120 minut. W kolejnym dniu będą zdawać matematykę. W tym wypadku sprawdzian potrwa 100 minut. W ostatnim dniu odbędzie się egzamin z języka nowożytnego. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.

- W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych - podaje CKE.

- Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym: 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim, 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych - czytamy na stronie MEN.

CKE podaje, że największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.