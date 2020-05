Koronawirus: resort chce złagodzenia przepisów dot. przedszkoli

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki" należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

Poniżej dalsza część artykułu